Rektör Elmacı miniklerin jestine jestle karşılık verdi

Dr. Süleyman Elmacı, kendisine '24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik kartı' gönderen ilkokul öğrencilerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Amasya Fatih İlkokulu 3-E Sınıfı öğrencilerinden Sena Okur, Emir Coşkun ve Merve Taş, Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya

24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik kartı gönderdi. Öğrencilerin jestini karşılıksız bırakmayan Rektör Elmacı, Fatih İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilere seslenen Rektör Elmacı, "Sizler de inşallah üniversitelere gelip rektörler, profesörler olacaksınız. Bütün sınıfı üniversitemize bekliyoruz. Bir ihtiyacınız olduğunda, her zaman imkânlarımız ölçüsünde sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Elmacı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtmasının ardından okuldan ayrıldı.