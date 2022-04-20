İhlas Haber Ajansı

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Rektör Elmacı öğrencilerle iftar yaptı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Süleyman Elmacı, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.


Öğrencileriyle birlikte Ramazan ayının manevi havasını yaşamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Elmacı, Amasya Üniversitesi çatısı altında eğitim gördükleri süre içerisinde öğrencilerin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmeleri için ellerinden geleni yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.


Milli Hakimiyet Yerleşkesi öğrenci yemekhanesinde gerçekleşen iftara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü, Prof. Dr. Halil Apaydın ve Genel Sekreter Duran Çuhadar da katıldı.

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