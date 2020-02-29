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Rektör Elmacı: “Türk milletinin başı sağ olsun”

İdlip’de yapılan hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit verilmesiyle ilgili taziye mesajı yayımlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

İdlip'de yapılan hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit verilmesiyle ilgili taziye mesajı yayımlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.


Rektör Elmacı yayımladığı başsağlığı mesajında, “Ülkemiz topraklarını korumak ve Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla İdlip'de bulunan Mehmetçiğimize yapılan hain terör saldırılarını kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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