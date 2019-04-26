Rektör Orbay'dan mezuniyet tavsiyesi

Dr. Metin Orbay, hayatta başarılar dilediği mezun öğrencilerine "Yaptığınız işi aşk ile yapın" tavsiyesinde bulundu.

Sabuncuoğlu Şereffeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde konuşan Rektör Orbay, mezun öğrencileriyle hiçbir idari, adli problem yaşamadıklarını vurgulayarak evlatlarını iyi yetiştirdikleri için ailelere özellikle teşekkür etti.

Öğrencilerine seslenen Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara da, “Öğrenmenin sonu ve mekanı yoktur. Mezuniyet sadece okul yaşamının sonudur. Aynı zamanda bu son yeni bir başlangıçtır. Bu hayat mücadelesinin başlangıcıdır. Bu mücadelede, öğretmenlerinizden öğrendiğiniz yeni bilgiyi öğrenme ve öğrendiklerinizi kullanabilme yetisi ile başarılı olacaksınız. Her zaman yenilikleri takip edin. Araştırarak doğru bilgiye ulaşın işinizi severek yapın. Karşılaştığımız problemleri çözerken sabırlı ve hoşgörülü olun. Arkadaşlar şunu bilin ki gösterdiğiniz her başarı hem ailenizi hem de bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.

Törende okul birincicisi Çocuk Gelişimi programından Elif Yıldız ile ikinci olan yine aynı programdan Büşra Ay ve okul üçüncüsü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından Bünyamin Soykök'e ödülleri verildi.