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Rektörden öğrencilerine kar tatili jesti ücretsiz yemek

Kar tatili dolayısıyla eğitime bir günlük ara verilen Amasya Üniversitesinde Rektör Prof.

Dr. Metin Orbay öğrencilerine ücretsiz yemek jesti yaptı.


Rektör Orbay'ın sosyal medya hesabından öğlen yemeğinin ücretsiz olduğu paylaşımı üzerine bazı öğrenciler okulun yolunu tuttu. Ders çalışmak için üniversitenin kütüphanesinde bulunan öğrencilerde duruma sevindi.


Beraberindeki yöneticilerle birlikte öğrencilerine yemek dağıtan Orbay, “Sosyal medya üzerinden kuru fasulye, pilav, salata şeklinde paylaşmıştık. Gerçekler ıspanak ve makarna olarak karşılarına çıktı. Ama bunun da anlamlı bir jest olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Orbay'ın paylaşımı üzerine kaldığı öğrenci evinden okula gelen Ali Torun da, “Evde kalsaydım sadece makarna yiyecektim. Ama bugün Rektörümüzün sayesinde gelip ücretsiz dört çeşit yemek yedik” diye konuştu.

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