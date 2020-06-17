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Ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu alınan bir şüphelinin ikameti ile iş yerinde ruhsatsız tabanca, sahte bandrol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu alınan bir şüphelinin ikameti ile iş yerinde ruhsatsız tabanca, sahte bandrol ve kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı duyumu alınan şüpheli T.K (39)'nın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı.


Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız Sig Sauer marka tabanca, 59 adet sahte TAPDK bandrolü, 3 adet naylon çuval ve 1 adet küçük çuval içerisinde 7,5 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet dolu dal sigara bulunarak el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheli T.K, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

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