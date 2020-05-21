İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray Uygulama Noktasında yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilerek 34 plakalı bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 adet 7,65 mm tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak bilinen bir miktar metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirildi.


Araçta bulunan M.H. (45) ve I.Y. (36) isimli şahıslar, haklarında adli işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


I.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.H. ise Merzifon Cumhuriyet Savcılığına çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.