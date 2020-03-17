Amasya'nın Merzifon ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde korona virüsü salgınına karşı yarın Hava Şehitliği'nde sadece çelenk sunma töreni yapılacak.

Bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destan olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle her sene düzenlenen çeşitli etkinlikler ülke genelinde olduğu gibi Merzifon'da da iptal edildi. Merzifon Hava Şehitliği'nde 18 Mart Çarşamba günü (yarın) sadece çelenk sunulacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında yapılması planlanan Şehitlerimiz Onuruna Bayrak Yürüyüşü, Mevlid-i Şerif programı ve diğer programlar korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmiştir. Yarın sabah saat 09.15'te Merzifon Hava Şehitliği'nde sadece çelenk sunma töreni yapılacaktır” dedi.