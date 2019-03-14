Sağlık çalışanlarından 100. yıl koreografisi

Amasya'da sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yıldönümü anısına koreografi yapıp 100 sayısı oluşturdular.

Türkiye'deki modern tıp eğitimine başlanan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluş günü olan 14 Mart tarihinin tıp bayramı olarak kabul bugünde 100 sağlık çalışanı Saraydüzü Kışlası'ndan başlayıp Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdükten sonra 100 sayılı koreografi yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile sağlık yöneticileri ve çalışanlar, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Amasya Valisi Dr. Osman Varol'u ziyaret ettiler. Varol, tıp personelinin, doktorların her şartta görev bilincini taşımalarından memnuniyet duyduğunu belirterek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.