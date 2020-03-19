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Sağlık ekipleri evlerde

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı’nın ‘14 kuralı’ konusunda hatırlatmada bulunuyor.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri umreden dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı'nın ‘14 kuralı' konusunda hatırlatmada bulunuyor.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu Hastaneleri Başkanlığı Evde Sağlık Birimi Ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızın tamamını her gün arayarak Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını hatırlatmakta, aynı zamanda evlerinde bire bir eğitim vererek el broşürlerinin dağıtımını yapmaktadırlar” denildi.

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