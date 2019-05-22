Sağlık sloganlarından oluşan pullar tasarlandı

Sağlık sloganlarının yer aldığı posta pulları, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Polat tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'e teslim edildi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Nergiz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Basımı yapılan sağlık slogan ve görsellerinin yer aldığı pullar, İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm gönderilerinde kullanılacak. Bu şekilde kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesinin amaçlıyoruz” dedi.