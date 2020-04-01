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Saha çalışmalarında gerekli tedbirler alındı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin saha çalışmalarında korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirler alındı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin saha çalışmalarında korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirler alındı.


Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşan bulaşıcı ve salgın seyreden Kovid-19 virüsüne rağmen birlik bünyesinde tüm il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimler, suni tohumlama teknisyenleri Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koruyucu sağlık tedbirlerine uyarak görevlerine ara vermeden devam ediyor.


Gıda üretiminin önemli olduğunu belirten birlik başkanı Güner Arslan, “Tarım ve hayvancılıkta yaşadığımız bu günlerde bütün zorluklara rağmen üretimin devam etmesi/ettirilmesi, sağlığın çok önemi olduğu kadar gıda üretimin de ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kere daha göstermiştir. Tamda bu zamanda üreticinin üretimine devam edebilmesinde morale ve desteğe ihtiyacı vardır. Aynı zaman da üreticilerimizin ve bu alanda çalışanlarımızın da kendi sağlıklarını ve yakınlarını bu tehlikeye karşı koruması en temel görevidir. Birliğimiz olarak amacımız imkanlarımız dahilinde üretimin durdurulmaması için tüm tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza ara vermeden devam etmektir. Üreticilerimizin sağlığından ve sağlıklı ürünler üretmesinden vazgeçmemesi en temenni dileğimizdir” dedi.

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