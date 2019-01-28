Amasya'da futbolcular maç öncesi sahaya Doğu Türkistan mesajıyla çıktılar.

Amatör kümede mücadele eden Amasya Belediyespor Kulübü futbolcuları 12 Haziran Stadyumunda oynanan Taşovaspor maçı öncesi üzerinde Doğu Türkistan bayrağının olduğu ‘#zulmesessizkalma!' yazılı olduğu siyah renkli tişörtlerle tepkilerini gösterdiler.

Kulüp Başkanı Yılmaz Karaca, “Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan zulme karşı maça '#zulmesessizkalma!' tişörtleriyle çıkarak kardeşlerimize destek olmaya çalıştık” dedi.