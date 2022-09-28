Sahibinin omzunda uyuklayan uykucu kedi

Amasya'da bir yavru kedi uyku anlarını sahibinin omzunda geçiriyor. Gazeteci olan sahibi bilgisayarıyla haber yazarken omzundaki kedisi ise mışıl mışıl uyuyor.

Sokakta buldukları tek gözü görmeyen yavru kediyi sahiplenen gazeteci Serkan Atıcı, “İş yerimizin önünde ölmek üzereyken bulduk. Farklı farklı yerlerde uyuyor. En çok omzumda uyumayı seviyor” dedi.

Sevimli kedinin ofislerinin maskotu haline geldiğini anlatan Atıcı, “Herkesin sokaktaki kedileri sahiplenmelerini istiyoruz” diye konuştu.