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Samsun ve Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun ve Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merzifon Narkotik Grup Amirliği tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan şüpheli H.B, A.B, M.D, D.A, U.A.D ve S.C isimli 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

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