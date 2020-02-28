Sarı: “Gün bir olma, beraber olma günüdür”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Suriye'nin İdlib kentinde, zalim Esad ve işbirlikçileri tarafından yapılan hain saldırı sonrasında gelen şehit haberleri yüreğimizi derinden yakmıştır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Sarı, “Allah korkusu taşımayan caniler, böylesine mübarek bir gün olan Regaib Kandilimizi kana bulamış, birçok eve ateş düşürmüşlerdir. Şüphesiz ki, acımız çok büyüktür. Buna rağmen siyasi polemiklere girmeden gün bir olma, beraber olma ve aynı şuurda buluşma günüdür. Binlerce yıllık devlet geleneğinin aziz mirası olan Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de haklı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Türkiye, şehitlerinin kanlarını yerde bırakmayacaktır. Türk milleti aşılmaz son kaledir! Umutsuzluk yoktur! Taviz ve teslimiyet söz konusu değildir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Vatana kirli ellerini uzatan zalimleri, hainleri Yüce Allah Kahhar sıfatıyla kahreylesin” diye konuştu.