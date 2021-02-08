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Şehit babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı

Amasyalı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın vefat eden babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı.

Amasyalı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın vefat eden babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı.


27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve bir süredir rahatsız olan babası Ömer Kulaksız vefat etti.


Kulaksız, Ortaova köyündeki düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililer de katıldı. Vali Masatlı, Kulaksız'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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