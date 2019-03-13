İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Çakı için köyünde mevlit okutuldu

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı için şehadetinin birinci yılında köyünde mevlit okutuldu.


Diyarbakır'da PKK'ya karşı yürütülmekte olan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için Beldağı Köyü Camisi'nde düzenlenen mevlit programına ailesi ve köylülerinin yanı sıra Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı.


Programda Kadir Çakı başta olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitlere dualar edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.