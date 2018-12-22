İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit çocuğu istedi, Vali Varol oyun konsolunu eline aldı

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, Şehit Özel Harekat Polisi Bülent Ay'ın oğlu Alp Ertunga'ya verdiği oyun sözünü yerine getirdi.


Eşi Funda Varol ile birlikte şehidin eşi Neslihan Ay ile çocukları Beyza ve Alp Ertunga'yı evlerinde ziyaret eden Vali Varol, daha önceki görüşmelerinde birlikte oyun konsolu oynama isteğini kırmadı.


Uzun süre sohbet ettikleri ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Varol, “Şehidimizin emaneti Alp Ertunga'ya bir söz vermiştim. Oyun konsolunda bir futbol maçı yapacaktık. Bugün sözümü yerine getirmek nasip oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Futbol maçına gelince bir hayli direndim ama gençlik temposu üstün geldi ve evladımız beni mağlup etti” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.