Şehit çocuğu istedi, Vali Varol oyun konsolunu eline aldı

Osman Varol, Şehit Özel Harekat Polisi Bülent Ay'ın oğlu Alp Ertunga'ya verdiği oyun sözünü yerine getirdi.

Eşi Funda Varol ile birlikte şehidin eşi Neslihan Ay ile çocukları Beyza ve Alp Ertunga'yı evlerinde ziyaret eden Vali Varol, daha önceki görüşmelerinde birlikte oyun konsolu oynama isteğini kırmadı.

Uzun süre sohbet ettikleri ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Varol, “Şehidimizin emaneti Alp Ertunga'ya bir söz vermiştim. Oyun konsolunda bir futbol maçı yapacaktık. Bugün sözümü yerine getirmek nasip oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Futbol maçına gelince bir hayli direndim ama gençlik temposu üstün geldi ve evladımız beni mağlup etti” dedi.