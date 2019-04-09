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Şehit Özarı, şehadetinin 23. yılında dualarla anıldı

Amasyalı şehit piyade Er Selçuk Özarı, şehadetinin 23.

yıldönümünde memleketi Amasya'da dualarla anıldı.


Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit olan piyade er Selçuk Özarı için Büyük Ağa Medresesi'nde mevlit düzenlendi. Mevlide Vali Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, şehit Özarı'nın ailesi ve yakınları katıldı.


Özarı başta olmak üzere vatanın birliği için canlarını feda eden şehitler için dualar edildi.

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