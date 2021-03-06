İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül'ün baba ocağında helallik alındı

Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi memleketi Amasya’nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi.

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ‘Hoş geldin' diye karşıladı.


Gözyaşları içinde helallik alınmasının ardından cenaze namazı için okul bahçesine götürülen cenazeyi çok sayıda kişi karşıladı. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşları fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı.


Şehidin eşi Fadime Gül ve çocukları Caner (17) ile Ceren'de (13) bir süre tabuta sarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.