Sel nedeniyle kapanan Amasya-Erzincan karayolu 10 saat sonra trafiğe açıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde sel nedeniyle kapanan Amasya-Erzincan karayolundaki temizlik çalışması 10 saat sonra tamamlandı, yol trafiğe açıldı.

Bölgede etkili olan şiddetli sağanak bir süre sonra sele neden oldu. Derede çoğalan sel suları, taş ve toprakları karayoluna biriktirdi. Bu nedenle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede Karayolları ve Taşova Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. O sırada yolun tek şeridinden polis ekiplerinin kontrolünde araç geçişine izin verildi. Amasya İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerinin de katıldığı temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yolun trafiğe açılması ile ilçe genelinde temizlik çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür etti.