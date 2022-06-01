İhlas Haber Ajansı

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Sel ve dolunun vurduğu köyde tarım arazileri zarar gördü

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünde sağanak ve dolu yağışı tarım ürünlerine büyük zarara yol açtı.

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünde sağanak ve dolu yağışı tarım ürünlerine büyük zarara yol açtı.



Dün akşam saatlerinde yaşanan yağış sonrası köydeki arazisinde ekili sebze ve meyvelerinin tamamına yakını zarar gören Yılmaz Keten, “Dolu ve yağış bütün ürünlere zarar verdi. Bu yılı kapattık sayılır. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Çiftçinin zararının giderilmesi için devletten destek bekliyoruz” dedi.



Köyden geçen Kumluk Deresi'nde sağanak yağışın taşkınlara neden olması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Vatandaşlar su ve çamuru güçlükle temizledi.

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