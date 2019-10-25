Semt Polikliniği Acil Servisi 1 Kasım'da hizmette

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniğinde 1 Kasım'da hizmete girecek olan acil servis 24 saat hizmet verecek.

Semt Polikliniğinde incelemelerde bulunan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Amasyamız coğrafi yapısı olarak bir dar boğazda. İki uç noktaya konumlanmış bir coğrafi yapısı bulunmakta. Biz de uzun zamandır sağlık hizmeti noktasında bu bölgede de bir sağlık hizmeti konuşlandırmak istiyorduk. Geçmişte de bu gördüğümüz hastanemiz eski SSK hastanesi, kadın doğum hastanesi olarak çalışmış bir hastaneydi. Mevcut hastanemiz Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğunluğu nedeniyle bu bölgede de sürekli vatandaşımızın bizden talebi vardı. Geçen yıl buranın tadilat bakım ve onarımını yaparak. Burayı semt polikliniği olarak kullandık. Burada kadın doğum, dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, diş polikliniğimiz ayaktan tedavi şeklinde hizmet vermekteydi. Ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimizde bu semt polikliniğimizin içerisinde bulunmaktaydı. Burası tabii yeni adıyla şehidimizin ismi, uzman çavuşumuz Kadir Çakı ismini vererek, Semt Polikliniği haline getirdik. 1 Kasım'dan itibaren de 7 gün 24 saat esasına uygun bir acil servis olarak hizmet vereceğiz bu bölgede. Sağlıkta esas olan sürekli, kaliteli, vatandaşa ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmaktır. Sağlık her zaman vatandaşımızın yanında” diye konuştu.

Semt Polikliniğinde 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sunacak olan 'acil servis' 01 Kasım'da hizmete başlayacak.