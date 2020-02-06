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Servis araçlarına denetim, şoförlere seminer

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla okul servislerine denetim, öğrencilere ve okul taşıtı şoförlerine trafik eğitim seminerleri verildi.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelebilecek can kayıplarının önlenebilmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim, öğrencilere ve okul taşıtı şoförlerine yönelik trafik eğitim seminerleri verildi. Amasya İl Jandarma trafik timleri tarafından 65 servis aracı denetlenirken, 20 servis aracı sürücüsü ve 55 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

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