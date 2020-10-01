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Seyir halindeki araç elektrik kontağından yandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Araç, sürücünün gözleri önünde yandı.


Edinilen bilgiye göre, Suluova Pazar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yavuz K. yönetimindeki 05 BC 481 plakalı otomobil, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın sonrasında alev aldı. Sürücü bir anda araçtan duman çıkması üzerine aracı yolun ortasında bırakarak, otomobilden uzaklaştı. Durumun hemen itfaiyeye haber verilmesiyle olay yerine gelen Suluova itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.


Araçta maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi.

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