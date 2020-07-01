Sezikli: “Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun”

Selçuk Sezikli, “Park, bahçe ve mesire alanlarına giderken, yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun” dedi.

Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, park, bahçe ve mesire alanlarına giderken yeni korona virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklama yaptı. Sezikli açıklamasında, “Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı ve ishal belirtilerinden birini taşıyorsanız park, bahçe ve mesire alanlarına gitmeyin. Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kuruluşuna başvurun. Park, bahçe ve mesire alanlarına giderken maske takın. Yeme içme faaliyeti dışında maskenizi çıkarmayın. Maskenin doğru kullanımı konusundaki kurallara uyun. Bu alanların giriş çıkışında personel ve diğer kişilerle en az bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi koruyun. Alan girişlerinde durmanız gereken yeri belirten zemin işaretlerine uygun. Park, bahçe ve mesire alanlarında bulunan salıncak, kaydırak, spor aletleri, bisiklet, golf arabası ve sandal gibi eşyaları kullandıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkayın. Bu imkan bulunmuyorsa alkol içerikli el antiseptiği ile ellerinizi temizleyin. Yakın temas gerektiren aktiviteleri ailenizden olmayan kişilerle yapmayın. Piknik alanındaki masaların arasında en az 3 metre mesafe olmalıdır, mevcut masaların yerini değiştirmeyin. Masayı kendiniz götürmüşseniz 3 metrelik mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirin. Kendinize ait sofra bezi veya masa örtüsü kullanın. Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun, ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkayamadığınız durumlarda bu antiseptiği kullanın. Ödemelerinizi kredi kartı veya banka kartı ile temassız yapın” dedi.