SGK İl Müdürü Şenel: “Ülkemiz Genel Sağlık Sigortası sayesinde salgında dünyaya örnek oldu”

Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu” dedi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması ve hizmetlerin aksamaması için il müdürlüklerinde tüm çalışma arkadaşlarının mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını hatırlatan Nurcan Yurt Şenel, “Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı” diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayıyla yaptığı açıklamada 2002 yılında yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının bugün yüzde 99,5'e ulaştığına değinen il müdürü Şenel, “2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS bünyesinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar” şeklinde konuştu.

Hafta içerisinde bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusuna değinileceğini ve toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Şenel, “Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür” ifadelerini kullandı.