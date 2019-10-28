Şiddetli karın ağrısı ile gitti, aort damarı ameliyatı oldu

K. isimli hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde karın bölgesindeki aort damarında ileri derecede genişleme saptanması üzerine hasta ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Tedavi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümüne başvuran hastanın tıbbi değerlendirilmesinde, karın bölgesindeki aort damarında ileri derecede genişleme (Abdominal Aort Anevrizması) olması nedeniyle Prof. Dr. Erol Kurç, Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu'ndan oluşan kalp damar cerrahisi ekibi tarafından kapalı ameliyata (endovasküler aort anevrizması tamiri-EVAR) alındı.

Başarılı operasyon sonrası Kalp Damar Cerrahisi Bölümü adına açıklama yapan Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Abdominal aort anevrizmasının (AAA), aortun karın bölgesinde olan kısmının genişlemesi- balonlaşmasıdır. İleri yaşlı hastalarda görülme sıklığı artan ve hayatı tehdit eden hastalığın tedavisinde genellikle klasik açık cerrahi yöntem ve daha yeni endovasküler anevrizma tamiri (EVAR) yöntemleri olmak üzere iki çeşit tedavi seçeneği bulunmaktadır. EVAR yönteminde hastanın kasık bölgesindeki atardamarlarından karın içindeki genişlemiş aort bölümüne, kateter ve kılavuz teller aracılığıyla ilerletilen ve yerleştirilen suni damar (stent greft) ile damardaki genişleme tamir edilmektedir. Klasik açık cerrahiye göre daha hızlı ve pratik bir şekilde uygulanabilen EVAR yöntemi, acil cerrahi gereken, aort anevrizması yırtılmış hastalarda da uygulanabiliyor. EVAR yöntemi hastanede kalış süresi, kullanılan kan ürünü miktarı, enfeksiyon gelişim riskini azaltıyor ve hastanın günlük yaşantısına daha erken dönmesine imkan sağlıyor” dedi.

72 yaşındaki hasta H.K. ise, “Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdum. Karın bölgemdeki aort damarımda ileri derecede genişleme olduğunu söyledi doktorlar ve ameliyat olmam gerektiğini belirttiler. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Ameliyatımda, tedavimde emeği geçen tüm doktorlara ve hemşirelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.