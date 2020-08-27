Sigara paketi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sigara paketi içerisine saklanmış 90 adet exctacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yapılan analiz çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 05 HP 567 plakalı araçta ve şüpheli M.K. (31) ile Ü.Ş.'nin (26) üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde 90 adet exctacy hap elde edildi.

Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacak.