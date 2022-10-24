Sıkıştığı kamyonette kurtarılmasını sağladığı kediyi sahiplendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonette sıkıştığı fark edilen kedi, sesini duyan genç kızın ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Üniversite öğrencisi Yağmur Kara, yavru kediyi sahiplendi.

Orta Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki bir kamyonetten kedi sesi geldiğini fark eden Yağmur Kara, durumu itfaiyeye bildirdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, sesin kamyonetin kasa direğinden geldiğini tespit etti. Seferber olan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kardeşleriyle birlikte yavru kediyi sahiplenen Yalova Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Yağmur Kara, “Küçük kardeşimi okuldan aldığım sırada kedinin yardım çığlıklarını duydum. Daha sonra kamyonete sıkıştığını fark ettim. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik ekiplerde onu sıkıştığı yerden çıkardılar” dedi.

Havaların soğumaya başladığı bu dönemlerde sokak hayvanlarının araçlara sığındığına dikkat çeken 18 yaşındaki Kara, “Hayvanlar bizim küçük dostlarımız. Tavşan, kaplumbağa, kedi, köpek bakmışlığım var. Sokak hayvanlarını sahiplenmek en mantıklı olanıdır. Onlar için kapının önüne bir kap yemek, bir kap su mutlaka koyalım. Onların iyiliği için bunu yapabiliriz” diye konuştu.