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Singapurlu turistler Amasya'ya hayran kaldı

Singapurlu turistler gezdikleri Amasya’ya hayran kaldı.

Singapurlu turistler gezdikleri Amasya'ya hayran kaldı.


Singapurlu turistler Amasya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Turistler, bir açık hava müzesi gibi olan Amasya'da unutamayacakları gezi yaptı. Singapurlu turistlerin rehberi Mehmet Cıbikcu, “İki gündür Amasya'dayız. Burada müzeleri, turistlik yerleri, Yalı Boyu Evleri'ni, Kral Kaya Mezarları'nı, Bimarhene'yi, tarihi köprüleri gezdik. Amasya'nın tarihi önemi çok büyük. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasya'ya ayda iki kez turist getiriyoruz” dedi.


Cıbikcu, Amasya'yı çok sevdiğini ve bu şehre yerleşip emeklilik hayatını sürdürmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

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