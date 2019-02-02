Soğan depolarda 2,5, pazarda 5 lira

Türkiye'de kuru soğan üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il olan Amasya'da depolarla sebze halinde 2,5 ile 3,5 lira arasındaki fiyatlarla alıcı bulan bu ürün, pazar ve market tezgahlarında ise 5 liradan satılıyor.

Ailesinin 25 yılı aşkın süredir soğan üretimi ve satışı yaptığını belirten Oğuz Çelik, ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla birlikte soğanın fiyatının düşüşe geçtiğini söyledi. Aylardır fiyatların yüksek seyretmesi sonucu yöredeki çiftçilerin bugünlerde başlayan erkenci soğan dikimini artırdıklarını belirtirken soğan fiyatlarının artık iklim koşullarına göre belirlendiği bir döneme geçildiğini anlatan Çelik, “Bize ‘soğan ekelim mi, ekmeyelim mi?' diye soruyorlar. Bunu şu anda iklim belirliyor. Soğanın para edip etmeyeceğini, malın fazla olup olmayacağını, hastalığın olup olmayacağını iklim belirliyor. Ekiliş miktarı filan belirlemiyor. Şansa kalmış bir durum var gibi gözüküyor” dedi.

Yörede ‘kırmızı altın' diye adlandırılan soğanın çuvalının geçmişte çeyrek altın fiyatıyla aynı düzeyde olduğunu hatırlatan 34 yaşındaki Çelik, “Geçmişte büyüklerimiz ‘soğanın ne yapacağı belli olmaz. Yüzü kırmızıdır' derlerdi. Böyle yıllarda da ‘kırmızı altın' derler. Gerçekten de altın değerinde. Bu yıl değil ama geçmiş yıllarda bir çeyrek altın fiyatına bir çuval soğanın satıldığını gördük" diye konuştu.

Bir yıl önce kilosunu 1-1,5 lira arasında sattıkları soğanı geçen yazın ardından 8 liraya kadar ulaşan fiyatlarla sattıklarına değinen pazarcı esnafı Salih Yılmaz da, “Şimdi kilosunu 5 liraya satıyoruz. Yine vatandaş şikayetçi. Fiyatların sebebi de soğandaki hastalık. Bu sene yine Amasya'da erkenci soğan para edecek. Önümüzdeki kış için bir şey diyemeyiz. Şimdi herkes soğan ekiyor. Kime sorsam, 'Soğan ekiyorum' diyor. Buğday ekecek adam soğan ekiyor” şeklinde konuştu.

Amerika'da 2,5 lira

Yarıyıl tatili dolayısıyla gittiği ABD'nin New Jersey eyaletinde Türk nüfusun yoğunlukla yaşadığı bir bölgedeki marketlerde alışveriş yaparken soğan fiyatlarının dikkatini çektiğine değinen öğretmen Ali Erdal ise, “Amerika'da 0,49 sent. Yaklaşık yarım dolar. Türk parasıyla 2,5 - 3 liraya denk geliyor. Çok ilginçti. Orada daha ucuz olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.