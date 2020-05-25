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Sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

AMASYA (İHA) – Amasya Suluova’da belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.

AMASYA (İHA) – Amasya Suluova'da belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Suluova Belediyesi, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı, su kaplarını kontrol etti.


Belediye Başkanı Fatih Üçok, bu süreçte can dostlarını da ihmal etmediklerini, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için çalışma yaptıklarını belirtti.


Suluova Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayramda ve sokağa çıkma yasağı su¨resince ilc¸emiz genelinde can dostlarımız ic¸in mama ve su dagˆıtımına devam ediyoruz. Onlar dıs¸arıda rahat, sizin de ic¸iniz evde rahat olsun" ifadeleri kullanıldı.

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