Sokak hayvanları için oynadılar

Amasya'da bir tiyatro ekibi tarafından sokak hayvanları için oyun sahnelendi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda Uğur Çetin ve Maydanoz Sapları isimli tiyatro ekibinin sokak hayvanları için oynadığı “Entrikalı Dolap Komedyası” tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Tiyatro oyununu Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Amasya Baro Başkanı Avukat Ahmet Melih Derindere, daire müdürleri ve Amasyalılar izledi.

Amasya Maydanoz Sapları Tiyatro Ekibi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çetin, “Bizler Amasya'da tiyatro sevgisini yüceltmek, daha yüksek seviyelere getirmek için arkadaşlarımızla bir araya gelmiş bir ekibiz. Tabii, tiyatro bizim için özveriyle, fedakarlıkla yapılan bir iş. Önceliğimiz gönüllülük esası. Entrikalı Dolap Komedyası adlı oyunumuzu bu defa sokaktaki minik dostlarımızın tedavisi ve mamaları için sahneledik. Tüm gelirini onlara bağışlayacağız” dedi.

Amasya Barosu Hayvan Hakları ve Çevre Komisyon Başkanı, Amasya Doğal Hayatı Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Asena Uysal ise, “Bu oyunu sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılaşmak için sergiledik. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.