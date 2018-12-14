Son ‘balyemez' artık emekli

Amasya'da 165 yıllık Ramazan topu kaleden indirilerek yeni belediye binasının önüne konuşlandırıldı. Üzerinde Sultan Abdülmecid'in tuğrası bulunan 1853 tarihli top, kaledeki son ‘balyemez topu' olarak biliniyordu.

Amasya'da 165 yıllık Ramazan topu kaleden indirilerek yeni belediye binasının önüne konuşlandırıldı. Şehirde 1,5 asrı aşkın süredir Ramazan aylarında iftar ve sahur vakitleri ile bayram günlerinde atış yapılan tarihi topu oruçların açıldığı ilk gün ateşlemenin heyecanını yaşadığını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Topta deformeler oldu. Artık işlevini kaybetti. Biz de müze şeklindeki belediyemizin önüne sembolik olarak koyduk. Amasya'nın tarihine bir not düşmek istedik” dedi.

Özdemir, Harşena Kalesi'ndeki top kulesine konulan ve kumandayla ateşlenen yeni top ile Ramazan geleneğini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. 1864-1866 yılları arasında Amasya'da yöneticilik yapan Ziya Paşa tarafından halkın manevi coşkusunun artırılması amacıyla kalede bırakılan son topla atışı yaptırdığını anımsatan Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç de bu türdeki topların literatürde ‘balyemez topu' olarak adlandırıldığını anlattı.

Belediyenin önünde duran topu arkadaşlarıyla birlikte inceleyen 76 yaşındaki Ekrem Çakırer ise çocukluğunda Ramazan topunu görmek için kaleye çıktıklarını söyledi.