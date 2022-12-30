Şükrü Karatepe: "Amasya Belediyesi suda Türkiye'ye örnek”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, Amasya Belediyesi'nin tonu 1 liralık su fiyatı ve içme suyu hattına HES kurup enerji üretmesiyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en ucuz suyunu Amasya halkının kullanımına sunan MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı kutlayan Şükrü Karatepe, “Su meselesi halledilmiş. Türkiye'ye örnek. Çok ucuz, hatta neredeyse bedava şekilde Amasyalılara dağıtıyor. Bununla da kalmayıp enerji üretmesi için su hattı üzerine HES kurmuşlar” diye konuştu.

Hayata geçirilen projeleri incelemesinin ardından beraberindeki kurul üyeleri ve Başkan Sarı'nın da katılımıyla düzenlediği toplantıda Amasya'nın pırıl pırıl ve tarihi eserlerin korunmasına öncelik veren bir kent olduğunu gözlemlediğini anlatan Karatepe, yatay mimariye sahip otel inşaatının da örnek bir proje olduğunu söyledi. Karatepe, “Mehmet Sarı Başkanımız temel hizmetlerin hepsinde çok gayretli. Yenilik ifade eden ve Amasya'nın gelişmesini sağlayan yatırımlar yapmakta” şeklinde konuştu.