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Suluova 4. Etap TOKİ'de çalışmalar devam ediyor

Suluova Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle’de yapımına başlanan 4.

Suluova Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde, Yeni Mahalle'de yapımına başlanan 4. Etap TOKİ'de kazı ve hafriyat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un girişimleriyle Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ilçede yapılacak olan 4. etap toplu konutların arsalarının devri gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “İnşa edilecek 352 konutun hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenmişti. Belediyemiz ve TOKİ iş birliğinde Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ve Saraydüzü Mahallesi'nin kesiştiği bölgede yapımına başlanan 4. etap konutlarının yerleşim alanlarında kazı ve hafriyat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız ve Suluova için en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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