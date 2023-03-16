Suluova Belediyesi'nden 350 Milyon TL hibe destekli tarihi proje

Suluova Belediyesi AB'den sağlanacak 350 Milyon TL destekle atık su arıtma ve yağmur suyu toplama projesini hayata geçiriyor. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, hayata geçirilmesine büyük çaba harcadığı projenin ilçe tarihinin en büyük hibe alan projesi olduğunu açıkladı.

Fatih Üçok, Avrupa Birliği hibe programı IPA 2 çerçevesinde ihale dosyasına değerlendirme raporu hazırlamak üzere teknik personeliyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda temaslarda bulundu.

Projenin Suluova tarihinin hibe alan en büyük projesi olduğuna vurgu yapan Başkan Üçok, “Uzun uğraş ve gayretler sonucu projemize başlıyor olmamız dolayısıyla son derece mutluyuz. Proje Suluova tarihinde en büyük hibe alma unvanına sahip olacağı gibi belki de Amasya'nın en büyük projelerinden biri olacak. Hatta bu tarzda bir projeye bu miktarda hibe alan Türkiye genelindeki bir kaç belediyeden biriyiz. Bu büyüklükte bir hibenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.