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Suluova Belediyesinden bayram ikramiyesi müjdesi

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, bayram öncesi belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi.


Suluova Belediyesi, belediye personelinin Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Başkan Fatih Üçok, çalışan personellerin Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Başkan Üçok, personelin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, “Çalışanlarımızın haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İşçisinin hakkını teri soğumadan teslim eden bir anlayışın temsilcisi olarak mesai arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Hizmet İş Sendikası ile yaptığımız ek protokol ile bin lira Kurban Bayramı ikramiyesi Sultaş personelimize hayırlı olsun. Personelimiz ikramiyelerini bayramda aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar” dedi.

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