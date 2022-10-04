Suluova Belediyesinden dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteği

Suluova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yapılan yardım velilere rahat nefes aldırdı. Kalemlik, çeşitli defter ve kalemler, cetvel, kalemtıraş ile silginin yanı sıra okul çantaları öğrencilere teslim edildi.

Belediye olarak her zaman eğitim ve öğretimi desteklediklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Her yıl okullar açılırken en azından ihtiyaç sahibi ailelerimizin küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bakımından içinde kırtasiye ürünleri olan çantalar dağıtıyoruz. Bu yıl 770 öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık” dedi.

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilere tablet dağıttıklarını hatırlatan Fatih Üçok, “Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı ile ilçemizdeki tüm okullarımıza toplamda 6 bin adet kitap dağıttık ve her öğrenciye bir kitap gelecek şekilde bu sayısı 10 bin 500'e çıkartacağız. Eğitimle ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. İnşallah gelecek nesillerimizin daha iyi yetişmesi için Suluova Belediyesi olarak bütün imkânlarımıza gayret göstereceğiz” diye konuştu.