Suluova Belediyesinden halk iftarı

4 binden fazla kişinin buluştuğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar programına Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Belediye Başkanı Üçok, “Belediyemizce geleneksel hale getirdiğimiz halk iftarını bu yıl da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade ettiğimiz bu günlerde Cenab-ı Allah ülkemize ve tüm İslam ülkelerine huzur ve bereket versin. Bu vesile ile yakından ve uzaktan teşrif eden herkese teşekkür ediyor, Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

Kaymakam Kanyılmaz da iftar programının Suluova'ya yakışır şekilde gerçekleştiğine değindi.

Program öncesi Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu mehteran takımı da konser verdi.