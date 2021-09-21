Suluova Belediyesi'nden okullara kırtasiye yardımı

Amasya'nın Suluova ilçesi belediyesi tarafından, yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapan 400 öğrencinin okul çantası ve tüm kırtasiye ihtiyacı karşılandı.

Belediye daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da okula başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin öğrencilerine yapılan yardım velilere rahat nefes aldırdı. Kalemlik, resim defteri, çizgili defter, kareli defter, kurşun kalem, kırmızı kalem, cetvel, kalemtıraş ve silginin yanı sıra okul çantaları öğrencilere teslim edildi.

"Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız" diyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.