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Suluova Belediyesinden Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışması

Suluova Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan Pazar Mahallesi’nde asfaltlama çalışması başlattı.

Suluova Belediyesi, zemin iyileştirmesi ve tesviyesi tamamlanan Pazar Mahallesi'nde asfaltlama çalışması başlattı.


İlçenin en ücra köşesine kadar hizmet götürmenin gayreti içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, halkın yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için çalışmalarına durmadan devam ediyor. Yapılan zemin iyileştirme ve tesviye çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt sermek için düğmeye basan ekipler, Pazar Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm hızıyla devam edeceği bildirildi.

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