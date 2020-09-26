Suluova Belediyesinden 'tablet' kampanyası

“Suluova'mızda tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden” sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 100 öğrenciye tablet hediye etmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok “Ancak Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu rakamı aşacağımıza gönülden inanıyorum. Hemşehrilerimizin eğitime katkı konusunda ne kadar hassas ve yardımsever olduğunu biliyorum. Hedefimiz kampanya sonunda Suluova'da tabletsiz hiçbir öğrencinin kalmamasıdır. Eğitime gönül vermiş tüm dostlarımızın 444 76 79 iletişim numaramızdan desteklerini bekliyoruz” dedi.