Suluova Belediyesinden Yedikır Millet Bahçesinde uçurtma şenliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen şenlikte, çocuklara ve ailelerine ücretsiz bin 700 uçurtma dağıtıldı.

Çocukların uçurtmaları hazırlamasına yardım eden Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, daha sonra birlikte uçurtma uçurdu. Başkan Üçok, “Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak amacıyla eğlence programı ve uçurtma şenliği düzenledik. Şenliğimize Suluova'mızdan ve çevre ilçelerimizden yüzlerce ailemiz katıldı. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Müzik ve eğlence programıyla son bulan etkinliğe katılanlar Fatih Üçok'a teşekkür etti.