Suluova Belediyesinden zabıta ekiplerine iki yeni araç

Zabıta ekiplerine iki yeni araç kazandırıldı.

Zabıta ekiplerinin en iyi şekilde hizmet sunmasına büyük önem veren Başkan Üçok, "Zabıta bizim halka açılan penceremizdir" dedi.

Yenilenen ve güçlenen hizmet araçlarıyla ekiplerin daha hızlı ve kaliteli hizmet üreteceklerine inandığına değinen Fatih Üçok, "Uzun yıllar hizmet verecek olan araçlarımız çalışmalarımızda bize büyük kolaylık sağlayacak. Zabıta birimimiz güler yüzle hizmet anlayışı, ciddiyet içerisinde, adil, hukukun ve mevzuatların verdiği yetkiler çerçevesinde hiçbir ayrım yapmadan disiplin içerisinde kamu düzenini sağlamak ve vatandaşa en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Bu hizmet anlayışı, deneyimli personelimiz ve teknik donanımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni araçların da hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.