Suluova Belediyesporlu tekvandocular madalyaları topladı

Suluova Belediyespor'un tekvandocuları okul sporları müsabakalarında liseli gençler, ortaokullu küçükler ve yıldızlar kategorisinde toplamda 15 birincilik elde etti.

34 öğrenciyle müsabakalara katıldıklarını anlatan antrenör Serdar Kılıç, "32 madalya kazandık. 15 öğrencimiz birincilik elde etti. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. İleriki günlerde daha büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.

Spora desteklerinin süreceğini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da başarılı sporcularını kutladı.