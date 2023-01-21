Suluova Besi OSB, Avrupa'nın en büyüklerinden olacak

Türkiye'nin ilk ve en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni genişleme alanında süren çalışmaların tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta önemli potansiyele sahip Amasya'daki bu dev tesisi diğer ülkelere model olarak gösteriyor.

Genişleme alanında süren altyapı çalışmalarını inceleyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Suluova TDİ Besi OSB ilave alan ile birlikte toplam 152,5 hektar alan üzerinde yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteyle ülkemizin en büyüğü, Avrupa'nın ise alanında en büyüklerinden biri olacaktır” dedi.

Hayvancılıkta üretim, kesim ve enerji alanında ekonomik döngünün tamamının karşılandığı Suluova TDİ Besi OSB'de 32 adet besi parselinin yanı sıra günlük 400 büyükbaş hayvan kesimi ve işlemesinin yapılabilmekte olduğu en entegre tesisi ile diğer 2 sanayi parselinde ise toplam 7,6 megavat kapasiteli biyogaz tesisleri faaliyet gösteriyor. Vali Masatlı, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Suluova Besi OSB'nin tüm bu özellikleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da yurt içi ve yurt dışında model OSB olarak gösterildiğine işaret etti.

İlave genişleme alanında toplam 25 besi parseli ve 2 sanayi parselinin oluşturulduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Şu an itibarıyla genişleme alanımızın yaklaşık 41 milyon TL bedelli altyapı çalışmaları devam etmekte olup 30 Temmuz 2023 tarihinde geçici kabulün yapılması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Hayvancılıkta önemli potansiyele sahip Suluova'ya bu önemli yatırımın kazandırılması çalışmalarında vizyon çizen ve imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile OSB'nin müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.