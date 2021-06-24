Suluova OSB'de 600 işçi aşılandı

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan 600 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasıyla Suluova OSB'deki fabrikalarda çalışanlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Aşı Uygulama Noktası ile 600 kişi aşı oldu.

Başkan Üçok'tan aşı çağrısı

Daha önce tüm sanayi çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulunan Suluova Belediye Başkanı ve Suluova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok, aşı çağrısını yineleyerek şunları söyledi: “Uzun bir süredir hayatımızın her alanını etkileyen Kovid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Bu süreç, en sevdiklerimizi bizden ayırdı, üretim hayatımızı, sosyal hayatımızı derinden etkiledi. Dolayısıyla, lütfen her birimiz pandeminin tek çaresi olan aşılarımızı olalım. Bu vesileyle çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere herkesi, bir kez daha aşılarını olmaya davet ediyorum.”